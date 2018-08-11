Россия одержала победу в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2018

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Российские военные одержали победу в "Танковом биатлоне" на Международных Армейских играх, передает телеканал Москва 24.

В финальном заезде на полигоне в подмосковном Алабине россияне финишировали с результатом один час 29 минут 55 секунд, сообщили в пресс-службе игр. Победу сборной РФ принес экипаж старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана.

Как рассказали РИА Новости в пресс-центре игр, на АрМИ-2018 команды-участницы установили более десяти рекордов.

В частности, во время "Индивидуальной гонки" в рамках конкурса "Танковый биатлон" российский экипаж на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости − 77 километров в час.

А во время конкурса "Инженерная формула" пилоты сборной России впервые на АрМИ сумели выполнить все упражнения без единого штрафного балла. Им удалось безупречно преодолеть 12 препятствий, в 2,5 раза перевыполнив нормативы по боевой подготовке.

Второе место на играх заняли танкисты из КНР. В тройку лидеров также попали белорусские военные.

Четвертые Армейские международные игры проходили в период с 28 июля до 11 августа. В них приняли участие команды из 32 стран мира.