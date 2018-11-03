Большой театр вернул в репертуар оперу "Севильский цирюльник"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Государственный академический Большой театр возвращает в репертуар произведения композитора Джоаккино Россини, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова, в текущем сезоне будут идти сразу две оперы итальянца – "Путешествие в Реймс" и "Севильский цирюльник". Премьера последнего состоится уже в субботу. Премьерные показы пройдут 4, 6, 7, 8 ноября, билеты на все представления раскуплены.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил, что в ГАБТ долгое время вообще не было Россини. В полноценный спектакль превратится опера "Путешествие в Реймс". Постановку осуществит итальянский режиссер Дамиано Микелетто. Премьера состоится на Исторической сцене 12 декабря.

Постановку "Цирюльника" осуществил художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев. Он отметил, что, прежде всего, "шел за музыкой Россини – светлой, жизнерадостной, остроумной и при всем этом доминирующей, диктующей направленность и характер".

Еще одной премьерой нового сезона будет "Евгений Онегин", который возвращается на Историческую сцену. Режиссер постановки – Евгений Арье.

Режиссер Тимофей Кулябин представит оперу "Русалка" Дворжака К 100-летию со дня рождения американского композитора Леонарда Бернстайна состоится театрально-концертное исполнение его оперы "Кандид".

Первой балетной премьерой станет "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского в хореографии Эдварда Клюга.