Владимир Урин – о планах Большого театра, ремонте и борьбе с театральными спекулянтами

Традиционный сбор труппы прошел в Большом театре. Генеральный директор театра Владимир Урин рассказал о планах на предстоящий сезон. Главные премьеры, решение проблемы с театральными спекулянтами и принципы живого театра от Владимира Урина – в материале портала Москва 24.

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

О Камерном театре Покровского

Сегодня у нас очень важное событие. Дело в том, что с 12-го числа Камерный театр имени Покровского является частью нашего театра и будет называться Камерная сцена имени Бориса Александровича Покровского Большого театра.

В новом сезоне на этой сцене пройдут премьеры "Один день Ивана Денисовича" к 100-летию Александра Солженицына и "Сорочинская ярмарка". В марте на сцене представят одноактные оперы Менотти: "Телефон" и "Медиум". В июне состоится премьера оперы Жака Оффенбаха, где режиссером выступит лауреат "Золотой маски" Филипп Григорьян.

О ремонте

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В театре продолжается реконструкция. Подарок балетной труппе – замена танцевальных полов Новой сцены, Исторической, в репетиционном зале. Также модернизирована система управления Новой сценой, отремонтированы гримерные. Работы будут идти и во время сезона.

Кроме того, на Кузнецком мосту у нас есть здание, в котором предполагалось построить апартаменты для тех, кто приезжает выступать в театре.

О надеждах и принципах живого театра





Прима-балерина Государственного академического Большого театра Светлана Захарова. Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Нет ни одного директора, ни одного художественного руководителя, который, начиная сезон, не говорил о надежде. Конечно, мы живем надеждой: на замечательные спектакли, на интерес зрителей. Но я всегда говорю, театр – это не обувная фабрика и не фабрика по пошиву костюмов, где есть соответствующие лекала. Мы занимаемся творчеством. Тем, чтобы найти сегодняшнее созвучие произведений у зрительного зала. И поэтому у нас, как у нормального живого театра, должны быть замечательные спектакли, хорошие, средние и плохие. Если этого не будет – это не живой театр. Нет театра, который выпускает шедевр за шедевром.

О премьерах

Руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев. Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Одна из премьер нового сезона – "Евгений Онегин", который возвращается на Историческую сцену. Режиссер – Евгений Арье, художник – Семен Пастух, за пультом – музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

Также в новом сезоне в Большом театре поставят сразу две оперы Россини: "Путешествие в Реймс" и "Севильский цирюльник". Режиссер Тимофей Кулябин представит оперу "Русалка" Дворжака, а к 100-летию со дня рождения американского композитора Леонарда Бернстайна состоится театрально-концертное исполнение его оперы "Кандид".

Первой балетной премьерой станет "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского в хореографии Эдварда Клюга. Вторая мировая премьера пока носит рабочее название "Самодуров и Красавин". Это одноактный балет, который создает хореограф Вячеслав Самодуров на музыку композитора Юрия Красавина.

В ГАБТ готовятся к премьере еще три одноактных балета – это "Симфония до-мажор" Джорджа Баланчина, "Артефакт-сюита" в хореографии Уильяма Форсайта и "Парижское веселье" Мориса Бежара. А также крупномасштабный балет "Зимняя сказка" в хореографии британского балетмейстера Кристофера Уилдона.

О трудностях и вызовах

Солист оперы ГАБТ Игорь Головатенко. Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

У директора музыкального театра, честно говоря, одна задача: как сделать так, чтобы как можно больше талантливых людей ставили спектакли на сцене Большого театра. К сожалению, сегодня мир изменился: советское время, когда Большой театр собирал всех знаменитых певцов со всего Советского Союза, и вы могли на этой сцене за один вечер увидеть трех-четырех звезд, безвозвратно ушло. Сегодня оперный мир открыт, талантливый певец, работающий в Большом театре, имеет возможность петь в любом театре мира. И для меня, как для директора, главная задача – сделать, чтобы его работа здесь была выгодна не только финансово, но и творчески. Это непростая задача.

Если говорить о вызовах: мы очень долго шли к решению вопроса, чтобы камерный театр Покровского стал камерной сценой имени Покровского здесь, у нас. Поверьте, это было очень трудно принимаемое решение. Это было связано и с человеческими историями, и с амбициями, и с обидами, очень непростой ситуацией в театре. Сегодня для нас один из вызовов – как эту площадку сделать частью нашего дома при сохранении ее индивидуальности.

О театральных перекупщиках

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Я один из участников рабочей группы, которая работает над законом по борьбе с театральными перекупщиками. Очень важно, что правительство поддержало законопроект, который разработало министерство культуры. Появится реальная возможность изменить эту ситуацию. Сегодня с ними ничего сделать нельзя, они стоят около театра, продают эти билеты, выходят в интернет и там в три раза дороже продают... Сегодня это административно наказуемо, если закон будет принят, это будет запрещено, и продавать билеты сможет только театр и те, с кем он работает. Ведь эту проблему можно решить только с помощью рыночных механизмов, сделав цену за билет такой, по которой его реально могут купить.

Сегодня есть ряд спектаклей, на которые мы можем повысить стоимость. Но мы не можем это сделать по нашей социальной функции. Более того, мы отрежем целый пласт людей от возможности приобретать билеты. Поэтому этим путем мы не идем – мы сдерживаем цены, которые есть у нас уже три года, и не повышаем (я имею ввиду верхнюю планку и нижнюю).