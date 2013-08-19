На семейном фестивале в СВАО в небо запустят воздушные шары

Фестиваль "Позволь мечтам подняться в небо" пройдет на территории Ростокинского акведука ВДНХ 24 августа. Мероприятие объединит родных и друзей, взрослых и детей. Праздничная программа состоит из выступления артистов школы барабанов Ethnobeat, танцев вместе с участниками проекта "Танцующий город", аквагрима и бодиарта.

Также каждый желающий сможет стать участником конкурсов и розыгрышей от "Клуба любителей небесных фонариков". В этот вечер состоится фаершоу от призеров России и СНГ "Сфера", сообщает городская интерактивная афиша 2do2go.ru.

Самые маленькие участники смогут оставить свой художественный след на стене рисунков и получить в подарок мыльные пузыри.

В финале праздника намечен тройной запуск шаров в небо.

Начнется фестиваль в 20.30. Причем москвичи могут стать не только зрителями, но и помощниками организаторов, которые приветствуют помощь волонтеров.