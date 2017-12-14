В Москве озвучили статистику перехода к Tele2 со своим номером

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Оператор Tele2 в Московском регионе рассказал о приближении к достижению доли рынка в 10%.

"На каждые десять человек, которые переходят в Tele2 со своим номером из "большой тройки", приходится всего один, уходящий из нашей столичной сети. Это феноменальный результат, особенно для высококонкурентного московского телеком-рынка", – рассказал генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Отмечается, что значительную часть абонентской базы Tele2 в столичном регионе составляют клиенты, перешедшие в сеть оператора по MNP (mobile number portability – переход в сеть другого оператора мобильной связи с сохранением своего номера). Оказалось, что в московскую сеть Tele2 со своим номером переходит каждый пятый абонент.

Показатель ARPU (average revenue per user – средняя выручка на одного абонента) этих клиентов сопоставим с результатами "большой тройкой" и существенно выше, чем у среднестатистического абонента Tele2, которого компания привлекла еще на старте как дискаунтер.

"У MNP-абонентов изначально более высокие потребительские предпочтения. Другими словами, эти клиенты привыкли тратить больше. Но в Tele2 за те же деньги они получают гораздо больший пакет интернет-трафика, минут и SMS. Таким образом мы привлекаем в нашу сеть более высокодоходных абонентов", – рассказал директор столичного филиала компании.

В этом году оператор мобильной связи Tele2 стал победителем "Премии Рунета – 2017" в номинации "Экономика, бизнес, инвестиции".