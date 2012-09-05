За любителями BitTorrent-клиентов следят

За любителями загружать фильмы и музыку через BitTorrent-клиенты, скорее всего, следят. К такому выводу пришли ученые Бирмингемского университета, которые отслеживали популярные раздачи на 420 торрент-трекерах в течение трех лет.

Пользователей, которые скачивают информацию с торрентов, можно отследить за три часа. По словам главы группы ученых Тома Котии, "засечь" можно даже того, кто скачает фильм всего один раз, сообщает Вести.ру со ссылкой на зарубежные издания.

Если пользователь раздает контент, входящий в первую сотню по популярности, то системы запишут его IP-адрес в течение несколько часов. За менее востребованными раздачами следят реже.

Также специалисты обнаружили не менее десяти компаний, которые отслеживают загрузки. Это организации по защите авторского права и фирмы, работающие в области компьютерной безопасности.

Несмотря на легкость в определении IP-адреса, юристы считают, что вряд ли сетевые адреса смогут быть доказательством в суде, так как они указывают на соединение, а не на определенного человека.