Суд арестовал водителя, совершившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал водителя, который устроил смертельное ДТП на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Сообщается, что суд заключил под стражу по 29 февраля 2024 года 21-летнего мужчину, совершившего ДТП на Рязанском проспекте, в результате которого погиб один человек и пострадали трое – в том числе двое детей.

Как отметили в прокуратуре, в момент аварии подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно арендовал автомобиль под чужой учетной записью, а водительское удостоверение он никогда не получал. Со слов фигуранта он двигался со скоростью около 118 км/ч, а остановившийся перед ним автомобиль "Ауди" он не заметил и совершил столкновение.

В результате аварии погиб пассажир "Ауди". Женщина-водитель, а также двое несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2008 годов рождения были госпитализированы.

Ранее водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. Трагедия произошла около города Камышлов. Девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.