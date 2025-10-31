Суд изъял имущество у экс-мэра Владивостока Николаева

Фото: ТАСС/ Владимир Саяпин

Суд Владивостока обратил в доход государства имущество экс-мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц по новому иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елену Оленеву.

Уточняется, что имущество было получено в нарушение антикоррупционного законодательства, а его общая стоимость превысила 1 миллиард рублей.

Как заявил адвокат экс-мэра Александр Бондаренко, защита обжалует данное решение суда. Он также добавил, что жалоба по первому иску Генпрокуратуры уже подана.

Сперва ведомство направило иск об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Однако позже сумма была увеличена. Кроме того, суд привлек еще 5 соответчиков и снял арест с 128 объектов недвижимости, которые у Николаева ранее приобрели другие люди.

В июле суд удовлетворил иск к Николаеву, его сестре – депутату Госдумы Виктории Николаевой, матери и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства. В результате в федеральную собственность был обращен 821 объект недвижимости, а с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.

Николаев был главой Владивостока в 2004–2008 годах, в 2007-м его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями. Позже суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок.

Ранее следователи нашли у бывшего замначальника тыла внутренних войск МВД России, генерал-лейтенанта Владимира Панова свыше 40 объектов недвижимости. Имущество было оформлено на мужчину, а также на членов его семьи. Кроме того, в ходе обысков было изъято более 21 миллиона рублей.

По данным СК, Панов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. В результате государство понесло многомиллионный ущерб.