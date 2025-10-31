Первый в России приговор о незаконном возврате долгов вынесен в Краснодаре

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор о незаконном возврате просроченной задолженности, оштрафовав 38-летнего сотрудника коллекторской фирмы на 300 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Предварительное расследование велось ГУ МВД по Оренбургской области, уточнила она. Согласно материалам дела, заявление в полицию поступило от директора одного из предприятий Оренбурга, который сообщил о получении угроз от неизвестного лица.

Звонивший представился специалистом по взысканию просроченной задолженности и заявил, что один из сотрудников его компании имеет задолженность по кредиту, а директор является поручителем. После этого злоумышленник начал требовать возврата долга и угрожал убийством потерпевшему и его близким родственникам в случае невыполнения требований.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги из уголовного розыска отдела полиции № 4 МУ МВД России "Оренбургское" совместно с сотрудниками управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Оренбургской области задержали подозреваемого", – написала Волк.

Им оказался 38-летний житель Краснодара, работающий в коллекторском агентстве. При обыске у него нашли смартфоны и сим-карты. Фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами действительно был сделан коллектором.

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который подразумевает запрет на передачу банками коллекторам долгов россиян с просрочкой более 60 дней. Главная цель закона – заставить кредитные организации работать с клиентами на ранних стадиях задолженности.

Законопроект предлагает внести изменения в Гражданский кодекс РФ. Согласно корректировкам, при меньшей просрочке передача возможна только с согласия должника. Это должно исключить прибыль коллекторов с процентов за длительные просрочки и защитить права должников.

