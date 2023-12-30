Суд арестовал мужчину, который в ссоре убил свою мать

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тушинский суд Москвы арестовал мужчину, который в ссоре убил свою мать. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сообщается, что ранее судимый мужчина, обвиняемый в убийстве своей матери, был заключен под стражу до 29 февраля 2024. Фигуранту предъявлено обвинение по статье об убийстве.

Подсудимый признал вину. Он заявил, что ссора началась из-за того, что в силу возраста женщина начала забывать закрывать входную дверь. В момент конфликта мужчина держал в руках кухонный нож, которым он нанес женщине два удара.

Он признал, показав, что ссора началась из-за того, что его мать в силу возраста стала забывать закрывать входную дверь. У него в руках был кухонный нож, которым он нанес женщине два удара.

Ранее Каширская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве 70-летней жительницы Москвы. Подозреваемый 72-летний местный житель в ходе ссоры убил ее и спрятал тело.