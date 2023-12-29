Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве 70-летней москвички на даче под Каширой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Каширская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве 70-летней жительницы Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По версии следствия, женщина 23 декабря отправилась на свою дачу, которая расположена в Каширском городском округе. Затем она позвонила своей дочери и сказала, что на нее напал неизвестный мужчина. До места назначения она так и не доехала, а связь вскоре пропала.

После расследования стало ясно, что москвичка шла по дороге от деревни Топканова к деревне Вослинке. По той же автодороге ехал подозреваемый 72-летний местный житель. В ходе ссоры он убил ее и спрятал тело.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого установлена и он задержан сотрудниками правоохранительных органов", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчина не признал свою вину, а тело погибшей до сих пор не найдено. В пятницу, 29 декабря, суд заключил под стражу подозреваемого до 23 февраля 2024 года.

До этого с заявлением о пропаже женщины в полицию 23 декабря обратилась ее дочь. В областном СК рассказывали, что подозреваемый – житель Топканово, который недавно отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.

Следователи выяснили, что пенсионер жил рядом с железнодорожной станцией, от которой двигалась погибшая. В машине мужчины нашли кровь, а его генотип обнаружили на вещах пенсионерки, которые были найдены в мусорном баке в соседней деревне. Поиск погибшей женщины продолжается.

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