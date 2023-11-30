Экс-глава Центра спортивной подготовки сборных приговорен к 7 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Замоскворецкий суд столицы приговорил бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Александра Кравцова к семи годам лишения свободы за растрату 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что судья признал Кравцова виновным по пяти эпизодам по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Отбывать наказание экс-глава будет в колонии общего режима.

Отмечается, что время прения сторон государственный обвинитель требовал приговорить Кравцова к 10 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд столицы приговорил экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова к семи годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Указывается, что его признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

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