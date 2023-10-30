Двух бизнесменов осудили на 5 лет за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

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Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный, отправив их на пять лет в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес приговор генеральному директору ООО "Респект-СМ" А. Г. Алексаняну и генеральному директору ООО "Баваль" Б. Л. Мирзояну", – говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела Алексаняна признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), Мирзояна – по части 4 статьи 159 и части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

Согласно решению инстанции, осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Всего в рамках расследования ситуации при строительстве Восточного было возбуждено более 140 дел. Фигуранты дел нанесли ущерб в 10 миллиардов рублей. Только 27 человек осудили в 2018 году.

