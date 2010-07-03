Суд заочно арестовал экс-депутата Михеева

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Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева заочно арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение принял Басманный суд столицы, передает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Михеева меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания обвиняемого", – огласила постановление судья Оксана Курносова.

Михеева обвиняют по эпизоду мошенничества, связанного с хищением 172 миллионов рублей, выделенных по договору кредитования. Бывшего депутата подозревают в том, что он незаконно передал для легализации 14 объектов недвижимости Волгоградского машиностроительного завода.

Ранее его объявили в федеральный розыск.

Также в отношении Михеева было возбуждено уголовное дело о покушении на хищение денежных средств ОАО "Промсвязьбанк". По версии следствия, в 2007 году Олег Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним.

В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с "Промсвязьбанка" как правопреемника "Волгопромбанка" денег в размере 2,1 миллиарда рублей. Но суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой.