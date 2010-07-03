Суд отказал в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова

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Суд в Екатеринбурге отказал следствию в заключении под стражу депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого подозревают в коррупции.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя", – цитирует ТАСС судью Ленинского суда Екатеринбурга Надежду Ханкевич.

О задержании Белоусова стало известно в пятницу, 15 марта. Парламентарий был лишен неприкосновенности в декабре по запросу Генпрокуратуры.

В СК считают, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Белоусов с подельниками получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере почти 3,4 миллиарда рублей. Сам депутат вину отрицает.

Расследование ведется по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Дача взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич находится в международном розыске с мая 2017 года. Адвокаты подозреваемого сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник находится на лечении в Израиле.