16 февраля 2017, 08:16

Происшествия

Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск — СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в покушении на мошенничество, объявили в федеральный розыск, сообщает газета "Коммерсант".

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Михеева, однако в суд оно не поступило, так как сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись. По этой причине он находится в федеральном розыске.

При этом на официальном сайте регионального отделения "Справедливой России" по Волгоградской области сообщается, что партийцам удалось связаться с Михеевым. Как пишет газета, он сообщил им, что "уголовные дела были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно…".

По версии следствия, в 2007 году Олег Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним.

В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с "Промсвязьбанк", как правопреемника "Волгопромбанк", денег в размере 2,1 миллиарда рублей. Но суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой.

