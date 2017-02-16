Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск — СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в покушении на мошенничество, объявили в федеральный розыск, сообщает газета "Коммерсант".

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Михеева, однако в суд оно не поступило, так как сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись. По этой причине он находится в федеральном розыске.

При этом на официальном сайте регионального отделения "Справедливой России" по Волгоградской области сообщается, что партийцам удалось связаться с Михеевым. Как пишет газета, он сообщил им, что "уголовные дела были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно…".