Расследование дела против адвоката Вышинского завершено

Фото: ТАСС/Андрей Иволгин

Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский, которого на Украине подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника Древний Киев, заявил, что дело против него больше не расследуют.

По утверждению Доманского, ему вручили без адвокатов уведомление о завершение досудебного расследования. На его слова о том, что в следственных действиях он будет участвовать только с адвокатами, ответили отказом.

"Фактически эти действия проведены в нарушение Конституции Украины и уголовного процессуального Кодекса. Это является нарушением принципов защиты", – цитирует адвоката РИА Новости.

28 августа киевский суд освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали 15 мая 2018 года и вскоре арестовали. Журналиста подозревали в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

После освобождения Вышинского стало известно, что осужденного за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова этапировали из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.