Суд в Москве отправил под стражу экс-полицейских по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд столицы вновь отправил в СИЗО бывших полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Романа Феофанова, арестованных ранее по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На аресте обвиняемых настаивал представитель прокуратуры.

"Заявленное ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению", – заявила судья Наталия Дударь.

Суд продлил арест для обвиняемых до 7 августа.

Ранее защитники экс-сотрудников правоохранительных органов запросили изменение меры пресечения для них на залог или домашний арест. В частности, адвокат Сергалиева сослался на наличие у правоохранителя маленького ребенка, а также на опасность распространения коронавируса в СИЗО.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

