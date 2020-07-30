Суд в Москве отправил под стражу экс-полицейских по делу Голунова

20:10
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Басманный районный суд столицы вновь отправил в СИЗО бывших полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Романа Феофанова, арестованных ранее по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
На аресте обвиняемых настаивал представитель прокуратуры.
"Заявленное ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению", – заявила судья Наталия Дударь.
Суд продлил арест для обвиняемых до 7 августа.
Ранее защитники экс-сотрудников правоохранительных органов запросили изменение меры пресечения для них на залог или домашний арест. В частности, адвокат Сергалиева сослался на наличие у правоохранителя маленького ребенка, а также на опасность распространения коронавируса в СИЗО.
По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.
Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским
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