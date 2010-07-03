Начальника уголовного розыска в Приморье арестовали

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Начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева арестовали на два месяца по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока.

"Суд заключил под стражу на два месяца начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева", – сообщил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" представитель суда.

Ранее сообщалось о задержании Миляева.

Весной стало известно, что начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, бывших сотрудников его подразделения Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали.

Фролов и Васильев, как считают следователи, за взятку должны были прекратить уголовное дело, но, получив деньги, отказались от своих обязательств. Черкалин, по данным СМИ, получал взятки в ходе расследования дел о махинациях в коммерческих банках.

Позднее Кириллу Черкалину в Московском окружном военном суде предъявили обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов.

