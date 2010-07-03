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Москва 24

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08:12

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

происшествия

08:12

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрей Миляев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Миляева задержали", – заявил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УМВД пока никаких комментариев не давали. По неподтвержденным данным, накануне в здании УМВД по Приморскому краю проходили следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о задержании начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, бывших сотрудников его подразделения Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Как считают следователи, Фролов и Васильев за взятку должны были прекратить уголовное дело, но, получив деньги, отказались от своих обязательств. Черкалин, по данным СМИ, получал взятки в ходе расследования дел о махинациях в коммерческих банках.

Позднее Кириллу Черкалину в Московском окружном военном суде предъявили обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов.

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происшествия

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