Суд арестовал подозреваемого в истязании двоих детей сожительницы в Солнечногорске

16:38
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Суд решил заключить под стражу жителя Солнечногорска, подозреваемого в истязании двоих детей сожительницы. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 30-летнему местному жителю в истязании двоих детей сожительницы", – передает Агентство "Москва" ее слова.
По версии следователей, обвиняемый издевался над детьми с конца 2019 года: причинял телесные повреждения, а также физические и психологические страдания.
В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства по этому делу. Планируется провести судебно-медицинские и психиатрические экспертизы. Кроме того, действию или бездействию матери пострадавших также дадут правовую оценку в ходе следствия.
Ранее стало известно, что житель подмосковного Солнечногорска подозревается в истязании детей своей сожительницы.
Подростки 12 и 14 лет рассказали своей тете, что 30-летний мужчина морил их голодом, поливал из чайника кипятком и прижигал сигаретой. При этом их мать Татьяна не верит в рассказы детей.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила, что двое подростков находятся в удовлетворительном, но подавленном состоянии. Их переведут в семейный центр, пока органы опеки не определят их дальнейшую судьбу.
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