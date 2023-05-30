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Суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о государственной измене против Владимира Зеленского, поскольку он якобы назначал сотрудников ФСБ РФ в штат Службы безопасности Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Государственное бюро расследований страны отказалось расследовать "предательство Зеленского" при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ.

"Но мы через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", – подчеркнул Лерос.

По его словам, уголовное дело возбудили не только на Зеленского, но и на главу его офиса Андрея Ермака, замглавы офиса президента Романа Машовца, экс-начальника СБУ Ивана Баканова и бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил Владимира Зеленского и его окружение в присвоении себе не менее 400 миллионов долларов, переданных Украине для оплаты закупок дизельного топлива.

По его словам, такую сумму называют аналитики Центрального разведывательного управления США. Журналист отметил, что эти деньги украинский лидер и многие из его окружения незаконно присвоили в прошлом году.

До этого бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что президент Украины не смог побороть в стране коррупцию, что сигнализирует о необходимости смены управляющего государством.

Экс-советник офиса президента Украины также добавил, что в условиях конфликта в стране Зеленский мог бы применить "экстраординарные меры", однако "это произошло не до конца".