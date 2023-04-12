Херш обвинил Зеленского в незаконном присвоении не менее 400 млн долларов

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Американский журналист Сеймур Херш обвинил Владимира Зеленского и его окружение в присвоении себе не менее 400 миллионов долларов, переданных Украине для оплаты закупок дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такую сумму называют аналитики Центрального разведывательного управления США. Журналист отметил, что эти деньги украинский лидер и многие из его окружения незаконно присвоили в прошлом году.

Ранее бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что президент Украины не смог побороть в стране коррупцию, что сигнализирует о необходимости смены управляющего государством.

Экс-советник офиса президента Украины также добавил, что в условиях конфликта в стране Зеленский мог бы применить "экстраординарные меры", однако "это произошло не до конца".

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