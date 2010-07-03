Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Подполковника МВД в отставке осудили за убийство в центре Москвы в 2017 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что в отношении жителя столицы 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительный колонии строго режима.

Утром 16 октября 2017 года на улице Новослободская осужденный совершил не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Вскоре задержанный признался в содеянном.

Причиной убийства стал дорожный конфликт: водители не поделили проезд, и подполковник в отставке из Подольска решил отомстить обидчику. В правоохранительных органах рассказали, что осужденный вел асоциальный образ жизни, употребляя алкоголь.

