Столичный полицейский арестован за мошенничество с квартирами

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Арест участкового полицейского столичного района Коньково санкционировал Пресненский суд. Ярослава Сухова подозревают в махинациях с квартирами, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Полицейскому, который останется под стражей до 17 февраля, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Сухов вместе с коллегами причастен к махинациям с недвижимостью, которые совершались на протяжении десяти лет.

В городском главке МВД сообщили о проведении служебной проверки. По ее результатам примут решение об увольнении действующих сотрудников полиции "по отрицательным мотивам". Ранее с подозреваемыми проводились следственные действия.

