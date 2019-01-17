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17 января, 20:12

Московских полицейских подозревают в мошенничестве с квартирами

происшествия

17 января, 20:12

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Фото: depositphotos/belchonock

Сотрудников одного из отделов полиции в столице подозревают в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанные – сотрудники ОВД Конькова, среди них начальник дежурной части. Полицейские занимались преступной деятельностью не менее четырех лет – с 2010 по 2014 годы. С подозреваемыми сейчас проводятся следственные действия.

"Двоих участковых собираются задерживать в рамках ст. 91 УПК ", – говорится в сообщении. В ГУ МВД России по Москве назначена служебная проверка. По ее результатам будет решаться вопрос об увольнении сотрудников. Предварительно установлено, что в преступлении участвовали также бывшие сотрудники правоохранительных органов.

происшествия

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