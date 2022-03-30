Суд в Турции вынес приговор сотрудникам отеля, где в 2019 году погибла 12-летняя россиянка

30 марта, 22:10
Фото: depositphotos/belchonock
Суд в Турции признал двух сотрудников отеля виновными в гибели в 2019 году 12-летней россиянки Алисы Адамовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское бюро, представляющее интересы родителей девочки.
"Уголовное дело в Турции окончилось вынесением обвинительного приговора. Тюремный срок для генерального менеджера отеля и сотрудника бассейна заменен на судебный штраф в 110 000 турецких лир (около 630 тысяч рублей. – Прим. ред.), которые они должны выплатить в течение 10 месяцев", – сказали адвокаты.
Несчастный случай произошел в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме 18 августа 2019 года. Руку девочки засосало в трубу бассейна. На помощь нырнули ее отец и еще семеро мужчин. Достать ребенка из бассейна удалось, лишь сломав трубу, не помогло также отключение работающего насоса.
Девочка захлебнулась, однако ее удалось привести в чувство. Затем Алису доставили в больницу в критическом состоянии. 28 августа, тем не менее, она скончалась.
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