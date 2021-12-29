Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Хованскому с 8 января

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому с 8 января 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Заседание по ходатайству следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий назначено на 29 декабря. Рассмотрение должно пройти в Куйбышевском районном суде.

Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.

В августе 2021 года Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

