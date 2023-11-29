Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ

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Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против Вооруженных сил России, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уголовное дело направят в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске.

Отмечается, что Джамале инкриминируют совершение преступления по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной ненависти".

Ранее украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала, настоящим именем которой является Сусана Джамаладинова, попала в розыск по уголовной статье.

До этого в розыск объявили бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Он стал гражданином РФ в октябре 2016 года по указу Владимира Путина.

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