МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

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Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала, настоящим именем которой является Сусана Джамаладинова, попала в розыск по уголовной статье. Об этом указывается в базе МВД РФ.

"Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ", – говорится в документе.

Статья розыска не уточняется.

До этого в розыск объявили бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Он стал гражданином РФ в октябре 2016 года по указу Владимира Путина.

Ранее в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк. Их ищут по статье УК.

По данным СК РФ, в 2017 и 2019 годах мужчины командовали операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинская армия осуществила свыше 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и получили травмы 154 человека. Российские следователи предъявили им обвинения.

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