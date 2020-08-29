Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго" Алексея Брижаня

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Хамовнический суд столицы арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня, а также его первого заместителя Алексея Астахова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказал он.

По данным Сохадзе, они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее группу лиц, получавших взятки, обнаружили в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД. Уточнялось, что они получали деньги за организацию успешной сдачи экзаменов без контроля знаний студентов. Всего было задержано 11 подозреваемых.