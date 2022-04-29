Экс-министр Улюкаев может выйти на свободу досрочно – СМИ

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Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля", – сказал собеседник агентства.

По его словам, если решение суда не будет обжаловано, то бывший глава министерства сможет покинуть колонию к середине мая.

Он также сообщил, что прокуратура и администрация исправительного учреждения были не против освобождения Улюкаева по УДО и отметили его хорошее поведение.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

