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12:29

Второго активиста "Нового величия" приговорили к 2,5 годам колонии

суды

12:29

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Фото: "Радио Свобода"

Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста "Нового величия" Павла Ребровского к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала суда.

"Признать Ребровского виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", – объявила судья Елена Булучевская.

Обвиняемого взяли под стражу. Ребровскому ограничили свободу на один год. Также ему назначили принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.

Прокурор просила назначить ему 4 года колонии общего режима. Отмечается, что по просьбе прокурора дело рассматривалось в закрытом режиме. Судья удовлетворила ходатайство.

В начале заседания стало известно, что Ребровский прежде наблюдался у психиатра, но не состоит на учете. Ребровский признал вину, заключил досудебное соглашение, поэтому его дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По данному уголовному делу также проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом. Остальные фигуранты – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков – под стражей.

Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Активисты заявляют, что движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов.

По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Участники движения якобы участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.

В середине марта обвиняемым продлили меру пресечения. Они останутся под арестом до 13 июня.

суды

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