Гражданку России приговорили к 12 годам колонии за передачу Украине секретных данных

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Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку России Галину Довгополую. Ее признали виновной в государственной измене в пользу разведки министерства обороны Украины, заявил ТАСС источник в силовых структурах.

"Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Известно, что приговор в законную силу еще не вступил, его можно будет обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее осужденная за госизмену россиянка Антонина Зимина подала прошение о помиловании. Согласно данным следствия, девушку завербовали латвийские спецслужбы в 2012 году.