Осужденная за госизмену россиянка Зимина подала прошение о помиловании

Фото: facebook.com/Антонина Зимина (Антонец)
Осужденная за госизмену россиянка Антонина Зимина подала прошение президенту о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости.
"Дочь подала прошение о помиловании президенту РФ. Насколько я знаю, нет какого-то регламента, когда она может получить ответ. Может быть, что она вообще не получит никакого ответа. Она по-прежнему не признает себя виновной", – заявил отец Зиминой.
По словам мужчины, муж Антонины прошения не подавал.
Калининградский областной суд признал Антонину Зимину и Константина Антонца виновными по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"). По данным следствия, Зимину завербовали латвийские спецслужбы в 2012 году, после чего она передавала за границу сведения, представляющие гостайну.
Также было установлено, что с 2015 года женщина привлекла к преступным действиям своего мужа. Сообщается, что во время работы в министерстве экономики Калининградской области он похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения.
Кроме того, супругам инкриминировали раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ. Мужчина был гостем на свадьбе Зиминой и Антонца.
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