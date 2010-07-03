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Общество

12:59

Суд взыскал почти 29 миллионов рублей с Зураба Церетели

суды общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный суд взыскал почти 29 миллионов рублей неустойки с известного скульптора Зураба Церетели по иску департамента городского имущества Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной спора стал долг Церетели по договору аренды земельного участка на Авиамоторной улице, который был заключен еще в 2003 году. Изначально столичные власти планировали взыскать с ответчика более 55 миллионов рублей в качестве долга по арендной плате, а также пени в размере 33 миллионов рублей.

Позднее скульптор полностью погасил основной долг. "А это уже пени, с ними юристы будут разбираться", – отметил представитель Церетели.

В ноябре 2018 года Замоскворецкий суд столицы взыскал со скульптора более 500 тысяч рублей за снос незаконных пристроек к мастерским скульптора. Как уточнялось в исковом заявлении, решение суда о сносе самовольных пристроек к мастерским на Брянской улице было выполнено на средства префектуры, хотя по закону снести самострой должен был сам Церетели.

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