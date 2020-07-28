Обвинительный приговор огласили в отношении экс-премьера Малайзии

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Верховный суд Малайзии вынес обвинительный вердикт в отношении бывшего главы правительства Наджиба Разака, сообщает ТАСС.

Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Кроме того, он получил штраф в размере 210 миллионов ринггитов (49,3 миллиона долларов) в связи с экономическими преступлениями, касающимися государственного инвестиционного фонда 1MDB.

Разак обвинен по семи пунктам Уголовного кодекса Малайзии. Считается, что он злоупотреблял должностными полномочиями, а также занимался отмыванием денег.

Ущерб госинвестфонду 1MDB, который пострадал от деятельности Разака, оценили в 42 миллиона ринггитов (9,8 миллиона долларов).

Ранее в Малайзии мужчину приговорили к 34 месяцам тюрьмы и штрафу в 40 тысяч ринггитов (9,6 тысячи долларов). Он засунул в сушильную машину прачечной беременную кошку и запустил ее. Из-за этого животное погибло.