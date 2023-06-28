Суд оштрафовал банк "Тинькофф" за утечку данных клиентов

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Мировой суд в Москве признал банк "Тинькофф" виновным в правонарушении по утечке данных клиентов и назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда.

Уточняется, что за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, кредитной организации грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор приступил к проверке на фоне предполагаемой утечки данных клиентов компании "Первый бит", которая занимается автоматизацией бизнес-процессов на основе "1С" и других решений.

До этого стало известно об утечке информации о клиентах сетей гипермаркетов "Ашан" и "Твой дом". В оказавшемся в открытом доступе документе хранились имена, телефоны, адреса электронных почт и другие данные.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"