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15:58

Суд уменьшил штраф Звереву за пикет против стройки на Байкале

суды

15:58

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Мосгорсуд снизил до 10 тысяч рублей штраф Сергею Звереву за одиночный пикет на Красной площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд снизил сумму штрафа с 15 тысяч до 10 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

В начале марта шоумен выступил против строительства завода по разливу бутилированной воды на Байкале. Суд счел, что акция Зверева прошла в запрещенной зоне возле Кремля, и оштрафовал шоумена на 15 тысяч рублей.

Как написал Зверев в Instagram, он защищал достояние России и всего мира. Пост знаменитости поддержали несколько комментаторов. Зверев рассказал, что родился в поселке Култук – там, где собирались строить завод. Стилист объяснил, что поскольку он с Байкала, эта тема не могла пройти мимо него.

Построить завод, который будет разливать бутилированную воду, планировали в 2021 году. Однако проект приостановили по решению суда.

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