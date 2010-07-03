Сергея Зверева оштрафовали за одиночный пикет

Стилиста Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. Такое решение принял Тверской суд столицы, передает Агентство "Москва".
Шоумен выступал против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Суд счел, что проведенная Зверевым в марте акция прошла в запрещенной зоне возле Кремля.
Адвокат стилиста ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Юрист настаивал, что границы, прилегающие к территории резиденции президента, возле которой его подзащитный устроил пикет, не были утверждены в установленном порядке.
Сам Зверев заявил, что руководствовался чувством справедливости и выступал за интересы граждан. "Я стоял в пикете по интересам государственной важности", – сказал шоумен, решив не аргументировать свою позицию подробно.
Ранее стилист рассказал в соцсетях, что его вызвали в суд за одиночный пикет. Часть комментаторов встали на его защиту.
Построить завод, который будет разливать бутилированную воду, планировали построить в 2021 году. Однако проект приостановили по решению суда.
Сергей Зверев предстал перед судом за одиночный пикет на Красной площади
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.