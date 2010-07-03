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12:53

Сергея Зверева оштрафовали за одиночный пикет

суды

12:53

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Фото: Агентство "Москва"

Стилиста Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. Такое решение принял Тверской суд столицы, передает Агентство "Москва".

Шоумен выступал против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Суд счел, что проведенная Зверевым в марте акция прошла в запрещенной зоне возле Кремля.

Адвокат стилиста ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Юрист настаивал, что границы, прилегающие к территории резиденции президента, возле которой его подзащитный устроил пикет, не были утверждены в установленном порядке.

Сам Зверев заявил, что руководствовался чувством справедливости и выступал за интересы граждан. "Я стоял в пикете по интересам государственной важности", – сказал шоумен, решив не аргументировать свою позицию подробно.

Ранее стилист рассказал в соцсетях, что его вызвали в суд за одиночный пикет. Часть комментаторов встали на его защиту.

Построить завод, который будет разливать бутилированную воду, планировали построить в 2021 году. Однако проект приостановили по решению суда.

Сергей Зверев предстал перед судом за одиночный пикет на Красной площади

суды

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