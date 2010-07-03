Сергей Зверев предстал перед судом за одиночный пикет

Шоумен Сергей Зверев 13 мая приехал в Тверской суд, где состоится заседание, связанное с его одиночным пикетом на Красной площади, сообщает телеканал Москва 24.

К зданию суда стилист прибыл в короне. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Сам Зверев убежден, что его вызвали без оснований, поскольку он никого не оскорблял и никому не мешал.

В начале марта шоумен выступил против строительства завода по разливу бутилированной воды на Байкале. Как написал Зверев в Instagram, он защищал достояние России и всего мира. Пост знаменитости поддержали несколько комментаторов.

"Пусть в Иркутске судебное заседание назначат, вся область придет на защиту Сергею", – заверила одна из подписчиц.

Построить завод, который будет разливать бутилированную воду, планировали построить в 2021 году. Однако проект приостановили по решению суда.

