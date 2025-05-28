Один из двух обвиняемых в нападении на курьера в "Москва-Сити" арестован до 26 июля

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал на два месяца, до 26 июля, Хамида Ибрагимова, который обвиняется в нападении на курьера в "Москва-Сити" и краже у него 127 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении 24-летнего обвиняемого Умара Салжиева суд изберет меру пресечения после заседания по Ибрагимову. Оба фигуранта обвиняются по статье "Грабеж организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Как ранее заявил следователь по делу, Ибрагимов знает, где находятся похищенные деньги. Он также оказал сопротивление при задержании. Сейчас следствие устанавливает всех соучастников преступления.

Нападение на курьера с кражей у него чемодана со 127 миллионами рублей произошло 25 мая. Как писали СМИ, пострадавший якобы получил звонок от человека, который назвался Александром и предложил перевозить деньги из делового центра "Москва-Сити" на указанные адреса.

В результате согласившемуся мужчине передали чемодан. Он вышел на улицу и планировал сесть в такси, когда перед ним появились трое неизвестных, которые его избили и забрали чемодан.

Спустя время мужчины были задержаны со стрельбой в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. Подозреваемых в ограблении удалось установить по камерам видеонаблюдения. При стрельбе во время задержания злоумышленников никто не пострадал.