Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист получил 18 лет колонии

Фото: 123RF/askoldsb

Готовивший убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии террорист получил 18 лет колонии строгого режима, пишет RT, ссылаясь на ФСБ России.

Обвинительный приговор россиянину 1990 года рождения, участнику запрещенной в РФ украинской террористической организации, вынес Центральный окружной военный суд.

Террорист первые 4 года будет отбывать в тюрьме. Кроме того, радикала оштрафовали на 200 тысяч рублей.

О предотвращении теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии стало известно еще в декабре 2023 года. Террориста задержали сотрудники ФСБ. Тогда у россиянина изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи с перепиской с украинскими координаторами.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ.