Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

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Бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ-Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро". Об этом РИА Новости рассказал сам истец.

Кобец отметил, что в одном из эпизодов сериала полицейский занимается сексом со своей девушкой, используя табельное оружие. По словам истца, данная сцена является оскорбительной.

"Меня как патриота и бывшего полицейского оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию", – указал истец.

Он подчеркнул, что полицейский в сериале выставлен в образе сексуального извращенца и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию. По мнению бывшего правоохранителя, сериал бросает тень на МВД.

Кобец добавил, что эпизод телесериала причинил ему нравственные страдания. Бывший полицейский потребовал от компании 50 тысяч рублей, а также принести ему извинения. Иск был зарегистрирован в Мещанском суде столицы.

