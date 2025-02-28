Суд арестовал фигуранта дела о теракте у здания правительства Самарской области

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Суд арестовал одного из подозреваемых по делу о теракте рядом со зданием правительства Самарской области. Речь идет о Сергее Семакине, передает ТАСС.

Фигурант уголовного дела пробудет под стражей до 26 апреля этого года включительно, уточняется в сообщении.

В четверг, 27 апреля, мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. По предварительным данным, это была граната РГД. В результате происшествия никто не пострадал, после разрыва устройства оказалась повреждена тротуарная плитка.

Следователи возбудили дело о теракте, а также по статье о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ или устройств. Злоумышленник, после того как бросил взрывоопасный предмет на лестницу у здания правительства, пытался скрыться с места происшествия на машине под управлением другого мужчины.