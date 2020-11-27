Совладелицу "ВИМ-Авиа" Светлану Мурсекаеву объявили в международный розыск

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать совладелицу авиакомпании "ВИМ-Авиа" Светлану Мурсекаеву, обвиняемую в мошенничестве, сообщает ТАСС.
Мурсекаева объявлена в международный розыск. Ей предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования".
По данным следствия, авиакомпания под руководством собственника Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Руководство скрывало убытки и указывало в отчетах ложные сведения о прибыли, и это позволяло получать кредиты в банках и избегать ограничений со стороны Росавиации.
Таким образом компании удалось получить кредит в "Абсолют банке" на 1,6 миллиарда рублей, который возвращен не был. Часть суммы (более девяти миллионов долларов) по фиктивным договорам купли-продажи авиатехники была переведена на счета аффилированной с Мурсекаевым компании, зарегистрированной в Ирландии.
Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде заработной платы и дивидендов. Убытки компании к сентябрю 2017 года превысили 2,5 миллиарда рублей. В 2015–2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобретали у подконтрольных Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной цене.
Компаниям-контрагентам "ВИМ Авиа" был причинен ущерб на сумму более 890 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 13 компаний. Самой "ВИМ Авиа" был причинен ущерб на сумму более 117 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Мурсекаева и бывшего первого заместителя генерального директора, финансового директора Алевтины Калашниковой расследуется в отдельном производстве, так как они оба скрываются от органов следствия за пределами России. Им предъявлено обвинение заочно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в международный розыск.
В сентябре 2018 года компанию "ВИМ Авиа" признали банкротом.
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