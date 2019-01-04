СК наложил арест на имущество авиакомпании "ВИМ-Авиа"

Следствие наложило арест на имущество признанной банкротом авиакомпании "ВИМ-Авиа" на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова.
"В целях погашения имеющейся задолженности перед сотрудниками авиакомпании следствием наложен арест на имущество авиакомпании на общую сумму не менее 1,5 миллиарда рублей", – сказала она, передает ТАСС.
Федорова отметила, что на сегодняшний день задолженность перед работниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" по зарплате составляет 368,4 миллиона рублей.
В конце сентября 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал компанию "ВИМ-Авиа" банкротом. В отношении перевозчика открыта процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца – до 26 января 2019 года.
В октябре 2017 года "ВИМ-Авиа" прекратила полеты из-за финансовых проблем. По данным Росавиации, кредиторская задолженность перевозчика составляла около 10 миллиардов рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищении денежных средств пассажиров.
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