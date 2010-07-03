Суд рассмотрит дело бывшего главы и главбуха "ВИМ Авиа" о хищении 1,6 миллиарда рублей

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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух представителей авиакомпании "ВИМ Авиа", обвиняемых в мошенничестве.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора "ВИМ Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. По уголовному делу в отношении Кочнева и Пантелеевой следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), части 4 статьи 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"), части 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), в зависимости от роли каждого.

По данным следствия, авиакомпания под руководством собственника Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Руководство скрывало убытки и указывало в отчетах ложные сведения о прибыли, и это позволяло получать кредиты в банках и избегать ограничений со стороны Росавиации.

Таким образом компании удалось получить кредит в "Абсолют банке" на 1,6 миллиарда рублей, который возвращен не был. Часть суммы (более девяти миллионов долларов) по фиктивным договорам купли-продажи авиатехники была переведена на счета аффилированной с Мурсекаевым компании, зарегистрированной в Ирландии.

Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде заработной платы и дивидендов. Убытки компании к сентябрю 2017 года превысили 2,5 миллиарда рублей. В 2015-2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобретали у подконтрольных Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной цене.

Компаниям-контрагентам "ВИМ Авиа" был причинен ущерб на сумму более 890 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 13 компаний. Самой "ВИМ Авиа" был причинен ущерб на сумму более 117 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Мурсекаева и бывшего первого заместителя генерального директора, финансового директора Алевтины Калашниковой расследуется в отдельном производстве, так как они оба скрываются от органов следствия за пределами России. Им предъявлено обвинение заочно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в международный розыск.

В сентябре 2018 года компанию "ВИМ Авиа" признали банкротом.

