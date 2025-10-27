Четверо фигурантов дела о торговле младенцем предстанут перед судом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Следком"

Четверо фигурантов дела о торговле младенцем предстанут перед судом в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Уточняется, что правоохранители завершили расследование. Было установлено, что супруги в феврале 2025 года решили купить младенца, после чего приступили к поискам продавца. Им удалось найти женщину, которая находилась в России незаконно, и договорились с ней о продаже новорожденного.

Затем они нашли в Щелкове частный медицинский центр и врача, которая за 150 тысяч рублей согласилась помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей, вступив с ними в преступный сговор.

Сотрудница медцентра передала роженице паспорт заказчицы, а также препарат, который спровоцировал преждевременные роды, после чего вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам она сообщила ложные сведения для последующей госпитализации в городской перинатальный центр, где та родила мальчика под чужими данными.

Во время выписки женщина передала новорожденного покупателям, а те перевели ей на банковскую карту денежные средства. О происходящем стало известно правоохранительным органам, все фигуранты дела были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД.

Было проведено более 20 допросов и очных ставок, получены заключения судебных экспертиз, изучена медицинская документация и выписки по банковским картам. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Измайловский районный суд приговорил москвичку к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о продаже младенца на востоке столицы. О случившемся стало известно в феврале этого года – девушка 2004 года рождения продала свою дочь за 1 тысячу долларов.

Однако покупатели младенца действовали в рамках оперативного эксперимента. Мать ребенка задержали, когда стороны составляли расписку о получении средств и совершали передачу малыша.

