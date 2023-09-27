Суд назначил акционисту Крисевичу 5 лет колонии за стрельбу на Красной площади

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Тверской суд Москвы назначил акционисту Павлу Крисевичу пять лет колонии за стрельбу на Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Его признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Во время прений сторон гособвинитель требовал назначить Крисевичу такой же срок наказания.

11 июня 2021 года Крисевича задержали на Красной площади, после того как он из охолощенного оружия выстрелил дважды в воздух. Третий выстрел мужчина сымитировал в себя. В отношении акциониста возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

18 октября 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам лишения свободы. Согласно постановлению Тверского суда столицы, он должен был отбывать наказание в колонии общего режима.

При этом отмечалось, что это не первый раз, когда Крисевич подвергается наказанию за свои акции: в ноябре 2020 года он был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.

Художника-акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади